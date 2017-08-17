На площади Тверской заставы запустят бесшумные трамваи

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о ходе благоустройства площади Тверской заставы. Градоначальник выразил надежду, что все работы будут завершены в августе 2017 года.
"На площади будут трамвайные пути другого качества и почти бесшумные трамваи", – заявил Собянин. Мэр уточнил, что благоустройство вернет площади исторический облик, передает "Интерфакс".
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