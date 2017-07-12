Мажор на золотом Mercedes протаранил машину с беременной
Инцидент произошел на Карамышевской набережной. За рулем японского автомобиля находилась беременная женщина. О ее состоянии к настоящему времени информации нет, передает РЕН ТВ. На кадрах с места ДТП видно, что Nissan сильно поврежден.
Примечательно, что водитель Mercedes редкого золотого цвета пытался уехать с места аварии по тротуару. Однако через несколько метров он решил просто бросить авто и скрыться.
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