Мажор на золотом Mercedes протаранил машину с беременной

В Москве водитель Mercedes въехал в легковушку Nissan. После ДТП виновник аварии скрылся, бросив свою машину. Последствия происшествия попали на видео.

Инцидент произошел на Карамышевской набережной. За рулем японского автомобиля находилась беременная женщина. О ее состоянии к настоящему времени информации нет, передает РЕН ТВ. На кадрах с места ДТП видно, что Nissan сильно поврежден.

Примечательно, что водитель Mercedes редкого золотого цвета пытался уехать с места аварии по тротуару. Однако через несколько метров он решил просто бросить авто и скрыться.