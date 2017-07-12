Видео спасения пассажиров из горящей "Волги" покорило мир

Авария произошла на трассе Ростов-Баку: ВАЗ-2109 врезался в ГАЗ-2102. "Волга" мгновенно загорелась, внутри машины остались заперты люди.

Ролик залит 10 июля, когда произошла сама авария – не уточняется. Видеозапись с автомобильного регистратора, попавшая в сеть, западными пользователями уже объявлена "вирусной", настолько стремительно ролик набирает популярность. Неравнодушными свидетелями ДТП, героями, бросившимся спасать запертых в горящем автомобиле людей, восхищаются во всем мире.

ВАЗ-2109, совершая маневр, на большой скорости догнал ГАЗ-3102. От удара "Волга" сразу же загорелась, но самостоятельно из машины находящиеся в ней выбраться не могли: двери заклинило. Проезжающие мимо очевидцы бросились на спасение пострадавших. Мужчины выбивали стекла ногами, вытягивали из автомобиля людей и оттаскивали их подальше от огня. В результате водитель "девятки" госпитализирован.