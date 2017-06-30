Пьяные тусовщицы насмерть разбились в прямом эфире

Троюродные сестры решили отправиться на вечеринку в местный клуб на собственном автомобиле. Подписчики девушек в Instagram видели в прямом эфире, как девушки по пути веселились и выпивали, но все закончилось трагически на глазах у зрителей.

Несчастный случай произошел в городе Изюм Харьковской области – это примерно 160 километров от областного центра. Две местные тусовщицы, троюродные сестры 24-х и 16-лет, решили провести ночь в клубе, куда и отправились на своей машине.

По пути девушки пели, веселились и подогревали себя алкоголем. За весельем сестер могли наблюдать все желающие: из салона BMW велась прямая трансляция в Instagram, сообщает ХарьковLive!. Внезапно на полной скорости автомобиль врезался в столб: это произошло примерно в три часа ночи. Трансляция при этом продолжалась. 16-летняя девушка погибла на месте, ее сестра несколькими часами позже скончалась в реанимации.