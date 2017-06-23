На МКАД образовалась многокилометровая пробка

Утром 23 июня на МКАД образовалась пробка протяженностью 14 километров. Движение затруднено на участке от улицы Верхние Поля до Липецкой на внутренней стране трассы.
По информации сервиса "Яндекс.Пробки", в заторе можно потерять около часа. Обычно этот участок дороги автомобилисты проезжают за десять минут.
Участница проекта пришла в студию "Пусть говорят"
Фото северокорейского лидера ретушируют
К концу июня погода приблизится к летней
Алина Еременко готова пойти на такое, если россияне выиграют Кубок Конфедераций