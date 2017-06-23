Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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На МКАД образовалась многокилометровая пробка

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Утром 23 июня на МКАД образовалась пробка протяженностью 14 километров. Движение затруднено на участке от улицы Верхние Поля до Липецкой на внутренней стране трассы.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", в заторе можно потерять около часа. Обычно этот участок дороги автомобилисты проезжают за десять минут.

Фото: Яндекс.Карты
Автор: Евгений Мышко23 июня 2017, 08:34

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