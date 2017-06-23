На МКАД образовалась многокилометровая пробка

Утром 23 июня на МКАД образовалась пробка протяженностью 14 километров. Движение затруднено на участке от улицы Верхние Поля до Липецкой на внутренней стране трассы.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", в заторе можно потерять около часа. Обычно этот участок дороги автомобилисты проезжают за десять минут.