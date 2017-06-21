"Мятый" Порошенко прилетел в США Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

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В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей

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На Путилковском шоссе в столице ограбили водителя Mercedes. Преступники избили мужчину, брызнули ему в глаза неизвестной жидкостью и отобрали сумку, в которой было около шести миллионов рублей.

Пострадавший обратился в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".

Автор: Евгений Мышко21 июня 2017, 10:42

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