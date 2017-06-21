В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей

На Путилковском шоссе в столице ограбили водителя Mercedes. Преступники избили мужчину, брызнули ему в глаза неизвестной жидкостью и отобрали сумку, в которой было около шести миллионов рублей.
Пострадавший обратился в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
Модельер провел в реанимации девять дней
У шоумена происходит изменение костей лицевого скелета
Актрисе пришлось уламывать шоумена
Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа продолжалась считаные минуты