В Москве автомобили каршеринга оснастят алкозамками

Руководство каршеринговых сервисов в Москве приняло решение об установке алкозамков. Все автомобили будут оснащены этим устройством до конца 2017 года.

Нововведение коснется машин компаний Car5, YouDrive и "Делимобиль". В пресс-службе BalkaCar отказались от этой инициативы, передает сетевое издание m24.ru.