В Москве автомобили каршеринга оснастят алкозамками

Руководство каршеринговых сервисов в Москве приняло решение об установке алкозамков. Все автомобили будут оснащены этим устройством до конца 2017 года.
Нововведение коснется машин компаний Car5, YouDrive и "Делимобиль". В пресс-службе BalkaCar отказались от этой инициативы, передает сетевое издание m24.ru.
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