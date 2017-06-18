В крупном ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек

Но Новослободской улице в центре Москвы столкнулись три легковых автомобиля, среди которых оказалась патрульная машина полиции. По уточненным данным в столкновении пострадали шесть человек, в том числе три сотрудника МВД, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Четверо пострадавших были доставлены в больницу имени Боткина в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили медицинскую помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На Новослободской улице в ДТП с участием патрульной машины пострадали четыре человека https://t.co/UE7zrLSIRa pic.twitter.com/3SbIROUcC6 — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 18 июня 2017 г.