Наезд Савченко на старушку попал на видео

Момент аварии с участием народного депутата Рады Надежды Савченко попал на видео. На кадрах случившегося 13 апреля ДТП, в котором сестра нардепа Вера сбила на дороге в Киеве старушку, видно, что Савченко сдавала задним ходом.

От сильного удара автомобиля протараненная пенсионерка падает на асфальт. При этом пожилая женщина чуть не попала под колеса другого автомобиля, едущего сзади. От его него старушку отделяли буквально сантиметры.

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Из наехавшей на бабушку машины тут же выбежала Надежда Савченко, чтобы оказать пострадавшей помощь. Она помогла пенсионерке, обработав заморозкой поврежденное колено и перебинтовав его.

В это время к месту происшествия стали подходить люди. На кадрах видно, как один из прохожих звонит с места аварии с мобильного телефона, судя по всему, сообщая о ДТП.

На месте происшествия осталась только Вера Савченко, тогда как Надежда отправилась по своим делам. Из-за полученных травм пострадавшую пенсионерку отправили в больницу.

Как писали Dni.ru, инцидент произошел утром 13 апреля напротив дома №4 на улице Теодора Драйзера. Фотографии с места происшествия были опубликованы в киевской группе "Троещина" в социальной сети "ВКонтакте". "Десять минут назад (09:00) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку", – написал один из участников группы.

Напомним, по словам сестры народного депутата, она задела бабушку при выезде с парковки. В скором времени она планирует навестить пострадавшую в больнице.