Савченко сбила бабушку в Киеве

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в ДТП. Сестра бывшей летчицы, находившаяся за рулем, сбила бабушку на одной из улиц Киева.

Инцидент произошел утром 13 апреля напротив дома №4 на улице Теодора Драйзера. Фотографии с места происшествия были опубликованы в киевской группе "Троещина" в социальной сети "ВКонтакте".

"Десять минут назад (09:00, 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку", – написал один из участников группы. По данным телеканала "112 Украина", за рулем автомобиля находилась сестра народного депутата Вера. Пользователь соцсети Ксения Кикот пояснила, что в результате аварии у пожилой женщины диагностированы вывих ноги в боковую сторону.

На фотографиях видно, что Надежда Савченко помогла потерпевшей подняться. Вскоре на место происшествия приехала карета скорой помощи. По словам сестры народного депутата, она задела бабушку при выезде с парковки. В скором времени она планирует навестить пострадавшую в больнице.

Пользователи социальной сети обратили внимание не только на обстоятельства ДТП, но и на саму Надежду Савченко. По мнению украинцев, народный депутат сильно прибавила в весе с тех пор, как начала политическую деятельность. "А не пора ли кое-кому объявить очередную "голодовку"?" – с иронией отметил один из пользователей Сети.

"Фотофакт: Савченко стягивает бутерброд с салом у Свободовцев в Раде" pic.twitter.com/wVECRVvm3N — Ёвая Луганда (@norestfor) 6 апреля 2017 г.

Напомним, ранее народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Эс-Сувейри готов был заплатить за нее 300 тысяч долларов, но бывшая летчица лишь посмеялась над его предложением.