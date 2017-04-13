Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами

Восьмилетний мальчик из американского штата Огайо угнал отцовский фургон, чтобы доехать до ресторана быстрого питания. Как утверждают очевидцы, ребенок соблюдал правила дорожного движения.

По словам мальчика, управление машиной не вызвало у него никаких затруднений. Перед тем как угнать фургон, он посмотрел на YouTube несколько видеороликов, обучающих вождению, передает Fox News.

Когда родители уснули, мальчик взял отцовский фургон и поехал на нем в ресторан. Следователи отметили, что он взял с собой четырехлетнюю сестру. По словам очевидцев, ребенок следовал правилам дорожного движения, останавливался на светофорах и не превышал допустимую скорость.

Доехав до ресторана, мальчик сделал заказ в "Макавто". Сотрудники McDonald’s сначала решили, что стали жертвами розыгрыша. "Работники подумали, что родители сидят сзади, но их там, очевидно, не было", – рассказал полицейский.

После задержания юный правонарушитель расплакался и признался стражам порядка, что всего лишь хотел съесть чизбургер. Отметим, что сотрудники правоохранительных органов предоставили детям такую возможность, пока те ждали приезда родителей.

Напомним, в 2016 году сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала ограничивать доступ к "взрослым" сайтам через бесплатный Wi-Fi. Теперь пользователи Сети в США не могут смотреть порнографию.

