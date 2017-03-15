В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach

На 3-й Фрунзенской улице в центре Москвы неизвестные подожгли автомобиль Maybach. Злоумышленники облили его горючей жидкостью, устроили пожар и скрылись.
По предварительным данным, никто не пострадал. С огнем удалось справиться до приезда спасателей, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.
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