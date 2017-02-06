Авария с бронетранспортером парализовала МКАД

Утром 6 февраля на юге-востоке МКАД образовалась огромная пробка. Причиной стала авария с бронетранспортером – у военной машины пробито колесо.

В Сети появились первые фотографии с места происшествия, передает РЕН ТВ. Очевидцы сообщают, что водители вынуждены объезжать БТР по обочине.