Авария с бронетранспортером парализовала МКАД

Столичная EMS превратила в автохлам фактически весь служебный автопарк
Утром 6 февраля на юге-востоке МКАД образовалась огромная пробка. Причиной стала авария с бронетранспортером – у военной машины пробито колесо.
В Сети появились первые фотографии с места происшествия, передает РЕН ТВ. Очевидцы сообщают, что водители вынуждены объезжать БТР по обочине.
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