Водителям-новичкам хотят выдавать временные права

Союз автошкол Москвы предложил ввести испытательный срок для начинающих водителей. Им хотят выдавать временные права на два года, а в случае нарушения правил дорожного движения снова отправлять на учебу.

"Начинающий водитель должен быть заинтересован в осторожной езде, чтобы в итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не возвращаться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены", – заявил председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

По его словам, причиной 80% ДТП в России является человеческий фактор, что свидетельствует о низком уровне подготовки водителей. "Необходимо широко знакомить учеников автошкол с типичными аварийными ситуациями и путями их предотвращения. Речь идет об умении "читать дорогу", – уточнил Ачкасов.

После того как в 2002 году похожую программу внедрили в Великобритании, число жертв ДТП там снизилось к 2013 году на 53,5%, отметил он. Других серьезных изменений в этой сфере не было, пишет газета "Известия".

Автошколы подготовили предложения и по изменению методики приема экзаменов. Согласно проекту документа, при сдаче вождения проверять в первую очередь должны способность своевременно замечать опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своего автомобиля.

В заключение Ачкасов сообщил, что автомобилистов могут обязать возить с собой и предъявлять по требованию инспектора медицинскую справку. Сейчас этот документ необходим при получении прав и при их замене (раз в десять лет), при этом срок его действия составляет один год.