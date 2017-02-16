Последствия смертельного ДТП на севере Москвы попали на видео

Автомобиль Toyota сбил женщину, идущую по обочине Путилковского шоссе на севере Москвы. Портал Life.ru опубликовал видео с места происшествия. На записи видно, что движение в районе ДТП оказалось серьезно затруднено. С водителем допустившей смертельные наезд иномарки работают сотрудники полиции.