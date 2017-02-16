ДТП с двумя грузовиками парализовало тоннель в Москве

Днем в тоннеле на проспекте Маршала Жукова столкнулись два грузовика, что серьезно осложнило движение транспорта. "ДТП произошло в одной полосе, один грузовик "догнал" другой. Пострадавших нет", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы столичного ГИБДД. На месте аварии собралась пробка, однако движение не перекрывалось.
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