ДТП с двумя грузовиками парализовало тоннель в Москве

Днем в тоннеле на проспекте Маршала Жукова столкнулись два грузовика, что серьезно осложнило движение транспорта. "ДТП произошло в одной полосе, один грузовик "догнал" другой. Пострадавших нет", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы столичного ГИБДД. На месте аварии собралась пробка, однако движение не перекрывалось.