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Авто

Россиянам грозит жесткий техосмотр

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Melnikov
Правила техосмотра автомобилей в России ужесточат. План реформы разработан в Минэкономразвития.
прочитано 933 раза

Изменения, по замыслу экспертов ведомства, коснутся в первую очередь операторов технического осмотра. Правила станут более жесткими, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проведенной проверки транспортного средства. Самих же автомобилистов за пренебрежение техосмотром снова начнут штрафовать – нерадивым придется выложить 800 рублей.

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Реформа, предложенная Минэкономразвития, предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и некоторые другие законы. Разработкой поправок занималась специально созданная группа, в которую входили представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА).

МВД предложило усилить контроль за процедурой технического осмотра еще летом прошлого года. В министерстве отметили, что существенно возросло количество ДТП с участием технически неисправных автомобилей, как и число погибших и раненных в авариях. По данным ведомства, неисправности в основном касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.

По подготовленному Минэкономразвития плану предусматривается фото– и видеофиксация процедуры техосмотра. Контролировать работу операторов будет Ространснадзор. Если работники сервиса внесут в автоматизированную информационную систему недостоверные сведения, их ждет уголовное наказание. В министерстве подчеркнули, что поправки согласованы со всеми заинтересованными ведомствами, включая ГИБДД. Законопроект представят правительству уже в этом месяце, пишет "Коммерсантъ".

Автор: Андрей Евлампиев8 декабря 2017, 10:31

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