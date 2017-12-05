В Москве мажорка на Gelandewagen промчалась по тротуару
Очередной инцидент с участием неадекватных гонщиков-мажоров зафиксирован в столице. Правила дорожного движения нарушила девушка – водитель автомобиля Gelandewagen, прокатившись по пешеходной зоне на набережной Тараса Шевченко напротив "Москвы-Сити".
"Представление" транслировалось в прямом эфире. Пассажир называл гонщицу беспредельщицей, отмечая, что она "шугает" пешеходов. "ГИБДД изучает видео, на котором девушка-водитель преградила путь пешеходам на набережной", – цитирует Life.ru сотрудника ведомства.
Dni.Ru писали о том, что в Сети появилась запись гонок, которые устроили московские мажоры в Москве. На кадрах видно, как Mercedes-Benz Gelandewagen мчится по встречной полосе.
Ролик, на котором зафиксировано опасное вождение, появился в начале ноября в паблике "Богатые русские дети" в Instagram. На записи видно, что водитель Mercedes-Benz Gelandewagen выезжает на встречную полосу на оживленной московской трассе.
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