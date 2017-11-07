Мажоры устроили в Москве гонки по встречной
Ролик, на котором зафиксировано опасное вождение, появился в паблике "Богатые русские дети" в Instagram. На записи видно, что водитель Mercedes-Benz Gelandewagen выезжает на встречную полосу на оживленной московской трассе.
"Ну а что, у Гелика (Gelandewagen) никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому", – гласит ироничный комментарий к видео. Экстремальное вождение вызвало волну негодования среди подписчиков паблика. Один из пользователей подчеркнул, что таким образом мажоры устроили краш-тест собственной жизни.
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