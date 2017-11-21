Почему электромобили непопулярны в России

В России разрешили зарядку электромобилей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для стоянки транспорта. Соответствующее постановление 21 ноября подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Автомобильный эксперт "НАШЕго Радио" Андрей Ломанов считает это решение преждевременным. Также он объяснил причину непопулярности в России этого вида транспорта.

Эксперт отметил, что в нашей стране нет необходимой инфраструктуры. По его словам, позволить себе этот автомобиль может очень узкая прослойка населения. "Это даже не забава для москвичей. Даже в Москве нет сети зарядных станций для электромобилей. Так что, это скорее забава для обеспеченных людей, которые купили себе дорогие электромобили, живут в Подмосковье и заряжают их в своем гараже рядом с домом", – цитирует эксперта НСН.

Специалист убежден, что в ближайшие годы наша страна не сможет перейти на бестопливный транспорт. "Вопрос, будет ли в России развиваться электрификация парка машин, пока открыт полностью… Мы – страна, которая, к сожалению, пока будет использовать тяжелое топливо или бензин", – заключил Андрей Ломанов.

Отметим, в настоящее время в Москве около 80 точек для подзарядки этого вида транспорта. По словам главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, в ближайшие полтора года в российской столице планируется установить еще 157 зарядных станций.