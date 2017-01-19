Bentley выпустит электромобиль

Глава российского отделения британского люксового автопроизводителя Bentley Марко ван Альтен заявил, что следующая модель бренда может быть полностью электрической. Вариант электропривода рассматривается для спортивного купе EXP 10 Speed 6.

По словам Марко ван Альтена, это хороший бизнес-проект, который выглядит весьма многообещающим. Он заявил, что к 2020 году он станет реальностью.

"Пока нельзя сказать с уверенностью, но, возможно, EXP 10 Speed 6 станет первым полностью электрическим Bentley", – цитирует главу российского отделения компании Lenta.ru. Он подчеркнул, что это интересная и перспективная концепция, и автопроизводитель "всерьез занимается этими планами", хотя окончательного решения пока не принято.

Отметим, прототип автомобиля был показан на Женевском автосалоне 2015 года. О планах серийного производства модели рассказал в декабре 2016 года глава компании Вольфганг Дюрхаймер.

Издание Auto Express предположило, что будущий автомобиль может быть назван Barnato – в честь британского финансиста, предпринимателя и спортсмена Вульфа Барнато. Он являлся председателем правления компании Bentley Motors с 1926 по 1931 год. Однако окончательного решения по названию еще не принято.

Напомним, летом-осенью 2016 года в России подскочил спрос на люксовые автомобили. И это – несмотря на ограничительные меры со стороны Запада и прочие негативные тенденции в общемировой экономике. Среди самых популярных марок этого сегмента оказались Mercedes-Benz, Bentley и Rolls-Royce.

Лидером рынка оказалась модель Mercedes-Benz Maybach S-Klasse:на нее пришлось больше половины от общего объема продаж. Высокий рост показала и компания Bentley.