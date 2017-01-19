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Bentley выпустит электромобиль
По словам Марко ван Альтена, это хороший бизнес-проект, который выглядит весьма многообещающим. Он заявил, что к 2020 году он станет реальностью.
"Пока нельзя сказать с уверенностью, но, возможно, EXP 10 Speed 6 станет первым полностью электрическим Bentley", – цитирует главу российского отделения компании Lenta.ru. Он подчеркнул, что это интересная и перспективная концепция, и автопроизводитель "всерьез занимается этими планами", хотя окончательного решения пока не принято.
Отметим, прототип автомобиля был показан на Женевском автосалоне 2015 года. О планах серийного производства модели рассказал в декабре 2016 года глава компании Вольфганг Дюрхаймер.
Издание Auto Express предположило, что будущий автомобиль может быть назван Barnato – в честь британского финансиста, предпринимателя и спортсмена Вульфа Барнато. Он являлся председателем правления компании Bentley Motors с 1926 по 1931 год. Однако окончательного решения по названию еще не принято.
Напомним, летом-осенью 2016 года в России подскочил спрос на люксовые автомобили. И это – несмотря на ограничительные меры со стороны Запада и прочие негативные тенденции в общемировой экономике. Среди самых популярных марок этого сегмента оказались Mercedes-Benz, Bentley и Rolls-Royce.
Лидером рынка оказалась модель Mercedes-Benz Maybach S-Klasse:на нее пришлось больше половины от общего объема продаж. Высокий рост показала и компания Bentley.
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