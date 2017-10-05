Россиянин прорубил топором двойную сплошную

Жители города Тольятти запечатлели на видео инцидент на дороге. Мужчина с помощью топора удалил с проезжей части разметку.

На кадрах видно, как мужчина, выставив перед собой белую канистру, начал разрубать краску двойной сплошной линии. Заметно, что работа дается энтузиасту с большим трудом, рядом на бешеной скорости проносятся машины, но он упорно продолжает уничтожать разметку.

В комментариях к ролику, размещенному на видеохостинге YouTube, пользователи предположили, что таким образом мужчина решил облегчить проезд к придорожному кафе. По правилам выезжать с парковки перед заведением запрещено.