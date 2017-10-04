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Авто

Путин собрался купить электромобиль

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Tolga Akmen
Президент России Владимир Путин в ходе форума "Российская энергетическая неделя" рассказал о своем отношении к электромобилям: готов приобрести. И танки у нас хорошие, считает он.
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Глава российского государства Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь сядет за руль Tesla. "Да, конечно, я могу себе это представить. Обязательно задекларирую сразу же это для тех, кто внимательно следит за моим благосостоянием", – цитирует президента России РИА ФАН.

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"Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные. Для городов это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны", – отметил Путин.

"Мы открыты, мы покупаем и продаем. Покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Ничего здесь особенного нет. Что, вы думаете, мы будем ездить на телеге, что ли? Нет, мы уже на телеге не ездим. Или на танках? Танки хорошие, правда", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать белорусскую Tesla. По сообщению пресс-службы главы республики, Лукашенко заявил это на совещании, посвященном развитию белорусского автомобилестроения, в котором участвовали помощник президента Александр Косинец, министр промышленности Виталий Вовк, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков и разработчики белорусских электрокаров.

Автор: Алексей Минин4 октября 2017, 18:45

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