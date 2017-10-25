Toyota Land Cruiser 200 Executive White: внедорожник в дорогом "костюме"

Toyota Land Cruiser, а в народе просто "крузак" выпускается с 1951 года. За это время сменилось несколько поколений автомобиля, но неизменным остается его великолепная репутация надежного и качественного вседорожного средства передвижения. Неудивительно, что и в нашей стране есть огромное количество поклонников этой модели, а особенно "двухсотки", последнего на сегодняшний день поколения Land Cruiser, выпускающегося с 2007 года.

На тесте Dni.Ru побывала флагманская версия Toyota Land Cruiser 200 Executive White 2017-го модельного года с стоимостью 5.548.000 рублей. Такая цена обязывает ко многому, ведь это уже очень близко по стоимости к соплатформенному Lexus LX, побывавшему на нашем тест-драйве летом, цены на который начинаются с 6.000.000 рублей. Что же нам предлагают инженеры и маркетологи Toyota за эти деньги?

Внешне от стандартного Land Cruiser 200 данная комплектация отличается дополнительной хромированной отделкой, иным дизайном бамперов, боковыми зеркалами, окрашенными в черный цвет, эксклюзивными колесными дисками и другими деталями, придающими "двухсотке" более городской и респектабельный облик, соответствующий лейблу "Executive", который можно перевести как "Начальник".

Салон автомобиля по-настоящему огромный, отделка также на уровне – кожаные сиденья с оригинальной прострочкой, обилие металлизированных деталей, удобный кожаный руль с вставками "под дерево", темная обивка потолка. Багажное отделение объемом 909 литров даже слишком большое и глубокое. Человек ростом 190 см при откинутой нижней створке багажника с трудом достает до спинки задних сидений.

Заслуженный бензиновый двигатель V8 объемом 4.6 литра выдает 309 л.с., что позволяет 3-х тонной махине уверенно разгоняться и поддерживать крейсерскую скорость, но достаточно высокий расход топлива даже по трассе (около 17 литров на 100 км) выдает его 10-летний стаж. В городском режиме расход заведомо превышает 20 литров на 100 км. Неудивительно, что все чаще покупатели предпочитают турбо-дизельный двигатель мощностью 249 л.с.

Больше всего в движении впечатляет невероятный комфорт и энергоемкость гидропневматической подвески, которой оснащается только версия Executive. Несмотря на внушительные 20-ти дюймовые диски и не самый высокий протектор резины, в салоне неровности дороги абсолютно не ощущаются. Нет ни шумов, ни вибраций на руль. Если вы хотите преодолеть бездорожье, то на небольших скоростях можно повысить клиренс автомобиля специальной кнопкой до 300 мм, а для удобства посадки-высадки этот "крузак" умеет приседать.

Toyota Land Cruiser 200 Executive White оснащен практически всеми системами безопасности и электронными примочками от Lexus LX, включая "умный" адаптивный круиз-контроль и системой распознавания дорожных знаков, которые нас порадовали при предыдущем тесте. Внедорожные возможности автомобиля подчеркнуты системами поддержания постоянной скорости, помощи при движении и поворотах на бездорожье. Великолепная оптика в ночное время освещает дорогу на добрую сотню метров вперед с явным акцентом на правую обочину дороги. Система камер по кругу помогает легко и безопасно маневрировать при парковке в стесненных условиях, несмотря на внушительные габариты "двухсотки".

В чем однозначно "Executive" превзошел Lexus LX, так это в системе управления мультимедиа. Здесь установлен сенсорный экран, которым пользоваться в разы удобнее, нежели чем "шайбой" на Lexus. Несмотря на то, что сам экран меньше по размеру, вся нужная информация на виду.

Toyota Land Cruiser 200 Executive White достойный автомобиль с потрясающими ходовыми характеристиками. Для консервативного покупателя, не желающего привлекать к себе излишнее внимание вычурным экстерьером, но ценящего комфорт, качество и современные технологии – это идеальный вариант. Начальники – они такие…