Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Авто

Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса

Фото: dni.ru
LEXUS LX третьего поколения претерпел в 2015 году настолько глубокий и радикальный рестайлинг, что внешне почти не напоминает модели предыдущих годов выпуска. Изменения коснулись всего, но наиболее они заметны в экстерьере автомобиля.
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Встречают, как известно, по одежке. Так вот с одежкой у LEXUS LX 570 полный порядок. Японским дизайнерам удалось придать яркий, стильный и динамичный облик этому по-настоящему большому автомобилю. Все детали кузова выглядят как отдельные произведения искусства, а вместе они создают цельный образ флагманского внедорожника класса люкс.

Фото: dni.ru

Но при внешнем великолепии LEXUS LX 570 остается настоящим внедорожником с соответствующими атрибутами: рамным кузовом и постоянным полным приводом. Гидропневматическая подвеска с регулировкой кузова по высоте и различные электронные системы, помогающие водителю на бездорожье, точно не дадут вам завязнуть на каком-нибудь проселке. Но сложно себе представить, что кто-то осознанно соберется "месить грязь" на LEXUS LX 570, особенно в столь эффектном белом цвете кузова, что побывал на нашем тест-драйве. Предназначение этого автомобиля – дарить водителю и пассажирам чувство непревзойденного комфорта и безопасности в поездках на любые расстояния.

Фото: dni.ru

Салон автомобиля можно охарактеризовать одним словом – роскошный. Вставки из натурального дерева, удобные кожаные кресла с системой вентиляции, отдельное управление климатом и мультимедиа для пассажиров второго ряда. Каждая деталь интерьера тщательно продумана и выполнена с безупречным качеством. А третий опциональный ряд сидений позволяет с достаточным комфортом путешествовать аж ввосьмером. Что может быть весьма актуально, учитывая весьма хороший аппетит двигателя V8 объемом 5.7 литра.

Фото: dni.ru

Выдающий на гора 367 л.с и 530 Н.м. крутящего момента мотор разгоняет почти трехтонную махину до 100 км/ч всего за 7,7 секунд при максимально возможной скорости 220 км/ч. Расплатой за это является расход топлива, который не падает меньше 25 литров на 100 км в городском режиме, но снижается до терпимых 15 л/100 км в режиме загородного шоссе.

Фото: dni.ru

Отдельного описания достойно водительское место, которое скорее больше похоже на место пилота самолета или круизной яхты. Есть даже мини-холодильник в подлокотнике и беспроводная зарядка для смартфона. Россыпь различных кнопок и клавиш, отвечающих за управление электронными опции, которыми буквально нафарширован LEXUS LX 570, находятся всегда под рукой. Можно долго перечислять все электронные системы безопасности, такие как, например, помощь при парковке и езде по бездорожью, входящие в оснащение этого автомобиля, но отдельно хотелось бы выделить систему распознавания дорожных знаков (RSA), информация с которой проецируется на лобовом стекле водителя вместе с данными о скорости в настоящий момент. Это очень удобно, особенно на загородных дорогах местного значения. Если вы вдруг не заметили, был ли, например, знак "обгон запрещен", то RSA напомнит вам об этом высвечиванием соответствующего дорожного знака на лобовом стекле и в окошке на приборной панели.  

Фото: dni.ru

В управлении LEXUS LX 570 оказался именно таким каким и должен быть флагман премиум-класса. Это динамичный автомобиль, позволяющий не обращать внимание на состояние дорожного полотна и погодных условий. Великолепная звукоизоляция, пропускающая только приятный уху гул двигателя при разгоне, позволяет насладиться звуком аудиосистемы объемного звучания MARK LEVINSON, оснащенной аж 19-ю динамиками. Правда при условии, что вы отключите большинство уведомлений от систем безопасности, которые постоянно подают звуковые сигналы, что вы ушли со своей полосы или какая-та машина оказалась в слепой зоне. Зато, если приноровиться пользоваться адаптивным круиз-контролем, то LEXUS LX 570 превращается фактически в самоуправляемый автомобиль. Вам, как в компьютерной игре, останется лишь крутить руль, а тормозить и разгоняться до заданной скорости автомобиль будет самостоятельно! Пока все производители пытаются изобрести автопилот, LEXUS уже предлагает продвинутое и безопасное решение.

Фото: dni.ru

Остается пожелать руководству и инженерам LEXUS не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать LX. Например, пора уже, в век всеобщей смартфонизации, избавиться от редко кем используемых дисплеев для задних пассажиров. Лучше добавить несколько дополнительных разъемов USB для питания электронных девайсов. И явно настало время переводить мультимедиа под управление популярных операционных систем iOS или Android. Функционал заводской операционки хоть и развит, но все уже привыкли к чему-то большему.

Фото: dni.ru

Все это, конечно, всего лишь легкое ворчание, скорее всего обусловленное ожиданиями от автомобиля стоимость под 7 миллионов рублей. Те, кто может себе позволить такую покупку, великодушно простят этому великолепному автомобилю любые "недостатки". 

29 июня 2017, 15:18

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