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Взрыв в шиномонтаже оставил клиента без штанов
Происшествие случилось, когда сотрудник шиномонтажа надувал колесо. Клиент подошел посмотреть на то, как идет работа, но спустя несколько секунд поплатился за это: шина лопнула и в клочья разорвала штаны автомобилиста. Ролик был опубликован на YouTube.
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