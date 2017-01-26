Взрыв в шиномонтаже оставил клиента без штанов

В одном из салонов шиномонтажа в Уссурийске произошел необычный инцидент. Мужчина остался без штанов в результате мощного взрыва.

Происшествие случилось, когда сотрудник шиномонтажа надувал колесо. Клиент подошел посмотреть на то, как идет работа, но спустя несколько секунд поплатился за это: шина лопнула и в клочья разорвала штаны автомобилиста. Ролик был опубликован на YouTube.