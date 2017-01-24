Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Раяна Асланбекова удостоилась звания "Заслуженная артистка Чеченской Республики"
Акушерка вылетела из скорой от столкновения с иномаркой
Пострадавшего работника скорой помощи госпитализировали с переломом коленного сустава, сообщается в социальной сети "Вконтакте" в группе жителей Поморья. Водитель кареты скорой помощи и находившийся в ней врач также доставлены в больницу. У автомобилиста диагностировали травму грудной клетки, у медика – сотрясение головного мозга.
Медики перевозили в машине мать с недоношенным младенцем. Водители машин, ехавших за каретой скорой помощи, успели затормозить и не покалечить выпавшую акушерку. Один из них поднял ее на руки и понес обратно в автомобиль. "Я, говорит, ее несу, перепугался, руки трясутся, а она вопит: "У нас же там новорожденный!!!" Заглянул, там вторая женщина, и тоже что-то про новорожденного кричит. Куча скорых приехала моментально, и даже зачем-то пожарная – с перепугу, видать", – рассказала сестра акушерки Ирина Журавлева.
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Украинский лидер раскритиковал идею президента США
По ее мнению, спортсменов очерняют "несостоявшиеся атлеты"
Состояние бизнесмена Виталия Орлова достигло одного миллиарда долларов