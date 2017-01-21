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Смертельное ДТП в Петерубрге сняли на видео

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Утром 21 января напротив дома 16 по Красносельскому шоссе в одноименном районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. Автомобиль ВАЗ-2107 лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mitsubishi. Попала в аварию и машина марки Skoda.
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В результате аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга погиб один человек – 26-летний водитель отечественного автомобиля, передает Life.ru. Само столкновение оказалось снято на камеру регистратора проезжавшего мимо автомобиля. Запись позволяет судить о том, как именно произошла авария.

Автор: Геннадий Куприянов21 января 2017, 16:59

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