Смертельное ДТП в Петерубрге сняли на видео

Утром 21 января напротив дома 16 по Красносельскому шоссе в одноименном районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. Автомобиль ВАЗ-2107 лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mitsubishi. Попала в аварию и машина марки Skoda.

прочитано 759 раз