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Смертельное ДТП в Петерубрге сняли на видео
В результате аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга погиб один человек – 26-летний водитель отечественного автомобиля, передает Life.ru. Само столкновение оказалось снято на камеру регистратора проезжавшего мимо автомобиля. Запись позволяет судить о том, как именно произошла авария.
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