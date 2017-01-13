Mercedes-Benz построит в Подмосковье завод

Минпромторг назвал сроки строительства предприятия немецкого концерна Daimler в Подмосковье. Производство автомобилей Mercedes-Benz в регионе начнется в 2018 году.

Mercedes-Benz в 2018 году начнет строить в Московской области завод по производству легковых машин. На предприятии планируется выпускать премиальные внедорожники.

"Межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла положительное решение", – цитирует главу Минпромторга России Дениса Мантурова РИА Новости. "Поэтому в ближайшее время формальный момент, связанный с подписанием, будет реализован", – рассказал он.

Мантуров отметил, что компания начнет строить предприятие после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года. "Выход на производство самих автомобилей – традиционно это занимает примерно три года", – добавил глава Минпромторга.

Напомним, в ноябре 2016 года Мантуров сообщил, что стоимость нового завода составит не менее 300 миллионов евро. По его словам, это предварительная цифра, так же как и озвученная ранее мощность предприятия в 25-30 тысяч автомобилей в год.

Отметим, с компанией Daimler будет подписан специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск 25 тысяч машин в год. Предполагается, что предприятие разместится в Солнечногорском районе на территории индустриального парка "Есипово".