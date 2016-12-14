Смертельное ДТП с неуправляемым Mercedes попало на видео

Камеры наружного наблюдения засняли страшное ДТП, произошедшее на Бауманской улице в Москве. На кадрах видно, как потерявший управление Mercedes E63 буквально сносит идущего по тротуару пешехода.

Записи с камер видеонаблюдения позволили восстановить картину страшной аварии, произошедшей на Бауманской улице в центре Москвы. Идущая на высокой скорости иномарка теряет управление и уходит в занос. Бампером она сбивает случайного прохожего. Удар оказывается такой силы, что он пролетает несколько метров.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Для поимки водителя, совершившего смертельный наезд, в городе был объявлен план "Перехват". Сообщалось, что Mercedes E63 принадлежит главе компании "СК Нева", которая занимается благоустройством территории и дорожными работами, Карену Г.