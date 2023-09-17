Португальский город затопило вином – видео

Жители португальского городка Анадия стали свидетелями настоящего винного потопа из-за аварийной ситуации на местном винодельческом предприятии. Там прорвало два хранилища, и благородный напиток бурными потоками ринулся на улицы. Вскоре зрелище с “винной рекой” опубликовали в соцсетях и СМИ.

Хотя инцидент и может кому-то показаться комичным, на самом деле происшествие довольно опасно, так как сотни литров вина могут попасть в местную реку. В таком случае речь уже пойдет об экологической катастрофе.

К счастью, местные власти быстро позаботились о локализации разлива, а сотрудники завода расчистили затронутые потопом участки. Средства для уборки города были выделены компанией, владеющей винным заводом. Ведется подсчет экономического ущерба.