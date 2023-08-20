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Воскресенье 20 августа

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Такого не видели никогда: ленивец задал жару напавшему на него хищнику

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Исследовали называют кадры с ленивцем, который борется с оцелотом, редкими.

В эквадорской Амазонии удалось запечатлеть противостояние оцелота и ленивца. Первый напал на второго, пытаясь, вероятно, полакомиться. Но хищник, судя по кадрам, был обескуражен обороной ленивца. Тот задал жару оцелоту, которому ничего не оставалось, кроме как пойти на попятную.

Исследователи называют кадры редкими. И не только потому, что такие нападения не часто попадают в объектив видеокамер. Дело в том, что ленивцы приходят в такие места лишь в темное время суток, когда гораздо безопаснее. Также удивление вызывает решение оцелота напасть на ленивца, ведь эти хищники никогда до этого момента не интересовались данными животными как добычей.

20 августа 2023, 08:04
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
YouTube / @CamilaBastidas238✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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У малышей нормальный цвет глаз
Их цвет связан с редким генетическим заболеванием лейкизмом
Малыши чувствуют себя хорошо и едят с аппетитом
Во всех зоопарках мира белых львов меньше 200
Самые большие зоопарки мира стремятся заполучить таких прекрасных животных
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