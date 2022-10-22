Пораженных редкой болезнью косуль сняли на видео

На лесных обитателей Курганской области напала неизвестная хворь. Из-за болезни местные косули проявляют абсолютно неадекватное поведение. Животных удалось снять на видео.
Кадры получились весьма жуткими. На них видно, что болезнь поражает кожу парнокопытных. Некоторые лесные обитатели теперь представляют угрозу человеку, ведь они не только бьются в конвульсиях, но и агрессивно бегают, не смотря по сторонам.
Пятый канал сообщает, что ветеринары до сих пор не установили причину заболевания косуль в Курганской области. У некоторых особей идет пена изо рта, однако лабораторные исследования не выявили очагов бешенства. Так или иначе, 70 животных уже погибло.