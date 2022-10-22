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Пораженных редкой болезнью косуль сняли на видео

Ветеринары до сих пор не установили, чем страдают косули в Курганской области.
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На лесных обитателей Курганской области напала неизвестная хворь. Из-за болезни местные косули проявляют абсолютно неадекватное поведение. Животных удалось снять на видео.

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Кадры получились весьма жуткими. На них видно, что болезнь поражает кожу парнокопытных. Некоторые лесные обитатели теперь представляют угрозу человеку, ведь они не только бьются в конвульсиях, но и агрессивно бегают, не смотря по сторонам.

Пятый канал сообщает, что ветеринары до сих пор не установили причину заболевания косуль в Курганской области. У некоторых особей идет пена изо рта, однако лабораторные исследования не выявили очагов бешенства. Так или иначе, 70 животных уже погибло.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 02:18 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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