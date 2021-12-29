"Вместо тусовок": Галкин разлучил маленькую дочь с братом

Максим Галкин всячески поддерживает интересы своих детей.

Как только юная Лиза Галкина проявила серьезный интерес к живописи, ее знаменитый отец отправился вместе с девочкой в музей, правда, для этого пришлось ненадолго разлучить ее с братом. Судя по всему, у Гарри Галкина другие интересы.

В своем инстарам-аккаунте Максим Галкин опубликовал видеоотчет совместной вылазки с дочерью. Вместе с наследницей артист прошелся по музею "Новый Иерусалим" и посетил проходящую там выставку "Азбука шедевра". Отец и дочь полюбовались произведениями великих художников и остались под большим впечатлением.

Галкин порекомендовал своим подписчикам по возможности тоже обязательно посетить этот музей и полюбоваться стоящим рядом монастырем. Люди в ответ похвалили артиста за такой серьезный подход к воспитанию.

"Вместо тусовок идут в музей. Молодцы!" – написали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Галкин мечтает съехать из семейного гнездышка Примадонны.