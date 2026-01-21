Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов

В ближайшие выходные москвичей ожидает резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура в столице может опуститься до минус 25 градусов. По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут находиться в диапазоне от минус 20 до минус 25 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут от минус 15 до минус 20 градусов.

Кроме того, в выходные ожидаются осадки в виде небольшого снега и гололедицы, что также может усложнить ситуацию на дорогах и тротуарах. Синоптики предупредили, что в таких условиях необходимо быть особенно осторожными и внимательными при передвижении по городу.

Также стоит отметить, что в Москве 21 января температура будет колебаться от минус двух до минус четырех градусов в течение дня, а ночью она может опуститься до минус 11. В Подмосковье температура будет несколько ниже: днем ожидается от минус двух до минус семи градусов, а ночью — до минус 13.

В связи с предстоящими холодами власти Москвы призывают граждан соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к похолоданию: утеплить жилье, проверить отопительные системы и запастись необходимыми продуктами.



