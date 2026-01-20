В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно

На одном из самых популярных курортов Египта сложилась неприятная ситуация: из-за появления акул у берега власти были вынуждены закрыть доступ к морю на нескольких пляжах.

Новости из Хургады вновь вызвали беспокойство у туристов. Появление морских хищников в непосредственной близости от берега привело к введению запрета на купание. На данный момент известно, что ограничения коснулись пляжей как минимум пяти отелей. Красные флаги и предупреждения администрации не позволяют отдыхающим заходить в воду.

Однако, как сообщают очевидцы, не все туристы восприняли запрет всерьез. Некоторые отдыхающие, преимущественно из России, продолжают оставаться на пирсах и у кромки воды, чтобы снять происходящее на видео.

Тем не менее, для тех, кто едет в отпуск ради моря, а не ради экстремальных съемок, ситуация создает очевидные неудобства. Возникает вопрос: куда полететь, чтобы отдых прошел спокойно и без ограничений? Мы проанализировали доступные альтернативы.

Турция: проверенный вариант

Это направление остается самым очевидным выбором для любителей системы "все включено".

Риск встречи с акулами в туристических зонах Средиземного моря практически нулевой. Пляжи оборудованы, а за купающимися следят спасатели.

В межсезонье цены на туры в Турцию часто оказываются ниже или на уровне египетских. Наличие подогреваемых бассейнов в отелях компенсирует прохладное море весной или осенью.

ОАЭ: комфорт и городская среда

Эмираты предлагают высокий уровень сервиса и гарантированное спокойствие на пляжах.

Появление акул у побережья Дубая или Шарджи — крайне редкое явление. Кроме того, многие общественные и отельные пляжи оснащены специальными защитными сетками.

Благодаря высокой конкуренции, в ОАЭ можно найти туры по привлекательной цене. Стоимость поездки в отель 3-4 звезды может быть сопоставима с отдыхом в Египте, но с более развитой городской инфраструктурой.

Таиланд: экзотика без лишнего риска

Вариант для тех, кто готов к более длительному перелету ради гарантированно теплого моря.