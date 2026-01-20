"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем

Олимпийский чемпион, ставший символом несгибаемой воли, рассказал о поиске нового себя и неожиданном увлечении, которое теперь занимает его мысли.



Недавняя премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" стала настоящим событием, но самый эмоциональный момент вечера был связан не с виртуозным катанием. Когда на сцену вышел Роман Костомаров, зал замер. Но он не встал на коньки. Вместо этого олимпийский чемпион взял в руки микрофон и исполнил песню "Есть только миг", пока на льду каталась его супруга Оксана Домнина.

Как рассказал сам спортсмен, сообщает Клео.ру, это выступление — не просто эксперимент, а часть его новой жизни.

Для многих зрителей певческий талант Романа стал настоящим открытием. Сам он, однако, признался, что это не первый его вокальный опыт — он уже выступал с песней в другом шоу и даже участвовал в проекте "Аватар" в образе Железного Дровосека.

К новому номеру он готовился серьезно, работал в студии с джазово-симфоническим оркестром Сергея Жилина.

"Мне было важно, чтобы получился "очередной хит". Конечно, живой звук делает большую работу в шоу", — поделился Роман.

На вопрос о том, когда же ждать музыкального альбома, фигурист лишь рассмеялся, отметив, что до профессионального уровня ему "надо еще учиться".

Пожалуй, самым пронзительным стало признание Костомарова о том, как изменились его жизненные приоритеты. Фигурное катание, которому он посвятил всего себя, теперь отходит на второй план. И это не его выбор, а суровая реальность.

"Понятно, что увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из моей жизни, и если раньше оно отнимало все мое свободное время, заряжало, то сегодня обстоятельства ставят меня в новые условия. Приходится приспосабливаться", — честно рассказал спортсмен.

Роман не скрывает, что пока не знает, чем именно будет заниматься в будущем. Пережив кому, реанимацию и ампутации, он старается не строить далеких планов. Его главная цель сегодня — научиться радоваться каждому дню и найти себя заново.

"Жизнь, как сказать, немножко поменялась. И я нахожусь в поиске своей новой жизни", — говорит он.

Частью этой новой жизни стала и неожиданная миссия. По словам Костомарова, его опыт начал мотивировать многих людей, и теперь он старается быть примером, который доказывает, что сдаваться нельзя никогда. Он уже пробует себя в роли телеведущего и открыт для любых предложений, которые помогут ему найти свой новый путь.