Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ

В последние годы вопрос оплаты коммунальных услуг (ЖКУ) стал особенно актуальным для россиян. Многие сталкиваются с пропусками платежей.

Парламентарий Александр Якубовский сообщил, что не стоит паниковать, если платеж за ЖКУ не был произведен вовремя. Специалист поделился полезными советами для граждан, оказавшихся в такой ситуации.

С 1 марта 2024 года в России будет введен единый срок для оплаты коммунальных услуг — до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Это нововведение должно упростить процесс оплаты и сделать его более удобным для граждан, отмечает RT. Важно отметить, что даже если срок будет нарушен, это не приведет к немедленным санкциям.

По словам Якубовского, с 31 по 90 день просрочки начисление пени составит 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день. Если же задолженность превышает 90 дней, то размер пени увеличивается до 1/130 ключевой ставки. Это означает, что даже при возникновении задолженности у граждан есть определенный временной запас для ее погашения без значительных финансовых потерь.

Парламентарий также подчеркнул, что ограничение коммунальных услуг возможно лишь при задолженности более чем за два месяца и только после обязательного письменного уведомления за 20 дней до отключения. Это дает россиянам возможность подготовиться и решить свои финансовые вопросы без резких действий со стороны поставщиков услуг.

Стоит отметить, что административные штрафы за сам факт просрочки платежа не предусмотрены. Это значит, что граждане не будут подвергаться дополнительным наказаниям за временные трудности с оплатой. Однако Якубовский настоятельно рекомендовал погасить долг как можно скорее, чтобы избежать нарастания пени. Если же ситуация сложная и нет возможности оплатить всю сумму сразу, депутат советует обратиться в управляющую компанию с просьбой о рассрочке.