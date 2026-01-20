Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов

Звезда первой величины, чьи хиты знает вся страна, внезапно столкнулась с катастрофическим падением спроса на свои выступления.



Обычно имя Григория Лепса ассоциируется с аншлагами и заоблачными гонорарами. Его называют королем корпоративов и легендой караоке, а график расписан на долгие месяцы вперед. Однако последний месяц зимы преподнес артисту неприятный сюрприз: он оказался в списке самых невостребованных звезд февраля. Статистика продаж и заказов выглядит настолько печально, что менеджерам певца пришлось идти на крайние меры.

Ценник рухнул, а заказов нет

По информации источников, финансовые аппетиты артиста пришлось срочно урезать. Еще в октябре прошлого года за частное выступление команда Лепса запрашивала 14–15 миллионов рублей. И заказчики платили.

После новогодних праздников ситуация кардинально изменилась. Желающих послушать "Рюмку водки" в живом исполнении практически не осталось. Чтобы спасти положение, менеджмент сделал беспрецедентную скидку в 5 миллионов рублей, опустив планку гонорара до 10 миллионов. Но даже этот ход не сработал.

На данный момент у Григория Лепса забронировано всего две даты на февраль — 4 и 7 числа. Остальные 22 дня для частных мероприятий абсолютно свободны. Для артиста такого уровня такой простой — это нонсенс.

Но если отсутствие корпоративов можно списать на "мертвый сезон", то ситуация с концертами вызывает еще больше вопросов.

Зрители игнорируют тур

Проблемы настигли исполнителя не только на частных вечеринках, но и в гастрольном туре. Обычные зрители, которые раньше сметали билеты, теперь не торопятся на концерты любимого певца.

Цифры говорят сами за себя:

В Воронеже огромный зал на 3000 мест заполнен лишь наполовину.

В Ессентуках из 1500 билетов удалось реализовать только 774.

В Ставрополе ситуация еще хуже: из 8 секторов полностью выкуплены только 2.

Почему публика так резко охладела к творчеству Григория Викторовича, остается загадкой, но факт налицо: февраль стал для артиста провальным месяцем.