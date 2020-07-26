Первый парад ВМФ в Дагестане сняли на видео

Традиционно масштабные и красочные мероприятия в честь праздника состоялись в Санкт-Петербурге. Однако на этот раз и другие российские регионы с выходом к морю решили не отставать от Северной Столицы.
Так, впервые военно-морской парад а честь праздника состоялся в Дагестане. Участие в нем приняли корабли Каспийской флотилии, а также авиационная техника четвертой армии ВВВС И ПВО. Происходящее сняли на видео.
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