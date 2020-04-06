"Какие миленькие": Пугачева показала занятия с сыном на самоизоляции (видео)

Алла Пугачева показала, как ее сын Гарри в условиях пандемии коронавируса в России учит французский язык по видеосвязи. Звездная семья на карантине не теряет времени даром.

Примадонна поделилась в своем инстаграм-аккаунте роликом, в котором запечатлела занятия с шестилетним наследником. Для этого певица выделила Гарри планшет с подключенным интернетом. Наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина старательно повторял новые словосочетания за преподавателем.

Артистка осталась довольна тем, как ответственно ее сын подходит к изучению французского. В кадре появляется и дочь Аллы Пугачевой Лиза. Девочка ведет себя тихо, стараясь не мешать братику. Поклонники в очередной раз восхитились наследниками звездной пары. "Какие миленькие", – отметили они в комментариях. Они сошлись на мнении, что Алла Пугачева права в том, что не прекращает занятий с детьми даже в условиях пандемии коронавируса в России.