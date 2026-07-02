Собянин: Уничтожен один вражеский беспилотник на подлете к Москве 

Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки на столицу, уничтожив в небе один направлявшийся к Москве беспилотный летательный аппарат.



Дежурные силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили воздушную цель, следовавшую курсом на столицу, и нейтрализовали ее на безопасном расстоянии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". Благодаря слаженной работе военных расчетов, летательный аппарат был поражен в воздухе, что позволило предотвратить его проникновение в воздушное пространство над жилыми кварталами мегаполиса.

Сразу после падения фрагментов уничтоженного аппарата на место происшествия были оперативно направлены экстренные службы. В районе падения обломков развернули работу спасатели, взрывотехники и представители правоохранительных органов. Специалисты проводят тщательный осмотр территории, документируют детали происшествия и исследуют обломки БПЛА для установления его типа и технических характеристик.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на земле. Саперы проверяют элементы сбитого беспилотника на предмет наличия неразорвавшегося заряда, чтобы полностью исключить риски для местных жителей. По предварительным данным, в результате инцидента жертв, пострадавших и серьезных разрушений инфраструктуры нет.

Несмотря на попытку атаки, обстановка в столичном регионе остается спокойной и контролируемой. Все городские службы, коммунальные системы и транспортные узлы продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая привычный ритм жизни мегаполиса.