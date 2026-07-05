Стала известна реальная зарплата Елены Блиновской в колонии

Жизнь некогда самой богатой инфоцыганки страны совершила крутой вираж, превратив роскошные будни в суровую борьбу за копеечное выживание за колючей проволокой.



Еще вчера создательница популярного "Марафона желаний" Елена Блиновская купалась в роскоши, закатывала вечеринки за сотни миллионов рублей, скупала элитную недвижимость и меняла люксовые спорткары как перчатки. Сегодня от былого величия не осталось и следа. Популярная блогерша, которая учила миллионы россиян правильно отправлять запросы во Вселенную для привлечения богатства, сама оказалась у разбитого корыта. Суровая реальность настигла королеву интернета в исправительной колонии во Владимирской области, где ей пришлось освоить совершенно негламурную профессию.

Новый "марафон" за швейной машинкой

Вместо дорогих курортов и пятизвездочных отелей Блиновская теперь привыкает к жесткому тюремному распорядку и тяжелому физическому труду. Как стало известно прессе, 44-летняя звезда соцсетей трудится в колонии обычной швеей. Ее доходы рухнули до критической отметки. Средняя ежемесячная зарплата вчерашней мультимиллионерши теперь составляет смешные 6700 рублей. Для сравнения: до задержания ежемесячный доход Елены составлял около 100 миллионов рублей.

Но даже эти крохи даются Блиновской с большим трудом. В феврале ее получка и вовсе оказалась нищенской — всего 2900 рублей. Блогерша сильно заболела, не смогла выходить в цех и не отработала положенную норму. За полгода своего нового, исправительного швейного марафона некогда успешная бизнес-леди заработала в общей сложности около 36 тысяч рублей. Этих денег ей не хватит даже на один поход в приличный ресторан, не говоря уже об оплате услуг адвокатов.

Проклятие конфискованного Lamborghini

Однако финансовые проблемы Блиновской на этом не заканчиваются. Государство продолжает требовать с нее деньги, несмотря на то, что практически все имущество звезды было арестовано и конфисковано. В декабре 2025 года налоговые службы начислили Елене ежегодный имущественный налог. Сумма оказалась весьма внушительной для заключенной — 267 тысяч рублей.

Самое абсурдное во всей этой истории заключается в том, что значительная часть долга — почти 97 тысяч рублей — набежала за роскошный спорткар Lamborghini Urus. Машину у Блиновской давно отобрали, но платить за нее все равно приходится. Погасить этот долг из своей тюремной зарплаты блогерша физически не может. Выплаты идут микроскопическими частями. На сегодняшний день остаток просроченной задолженности вместе с набежавшими пенями составляет 197 тысяч рублей.

Ирония судьбы

Ситуация, в которой оказалась Елена Блиновская, выглядит как злая насмешка судьбы. Женщина, которая годами внушала доверчивым подписчикам, что мысли материальны, а долги и бедность — это лишь блоки в голове, теперь сама считает копейки в тюремной робе. Оказалось, что Вселенная не спешит закрывать долги своей главной жрицы, а навыки шитья ценятся на рынке труда гораздо ниже, чем умение продавать воздух. Поклонники и хейтеры с интересом наблюдают, сможет ли "королева" выдержать это испытание и как долго ей придется строчить на машинке, чтобы закрыть хотя бы налог на давно потерянный суперкар.