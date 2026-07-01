Сбежавшая Пугачева тайно прорвалась на московскую сцену

Тайная спецоперация по возвращению опальной Примадонны на отечественную сцену началась с шокирующего перформанса в самом центре Москвы.



Светский бомонд содрогнулся от неожиданности: в Театре эстрады прошел благотворительный вечер "Все лучшее — детям и взрослым", который моментально оброс скандальными подробностями. Беглая певица Алла Пугачева, которая, как казалось многим, окончательно сожгла все мосты с родиной, виртуально ворвалась в зал. Она прислала видеозапись своего выступления, исполнив дуэтом с Евгением Моисеевым композицию "Береги". На одной сцене, пусть и в цифровом формате, бывшая главная звезда страны оказалась рядом с Ларисой Долиной, Юрием Куклачевым и Анастасией Волочковой.

Реакция патриотической общественности последовала незамедлительно и оказалась крайне жесткой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал эту акцию "цинизмом высшей пробы". Общественник пришел в ярость от того, что артистку, которая публично оскорбляла россиян, называя их "холопами", снова транслируют на столичных подмостках. Бородин напомнил и о статусе ее супруга Максима Галкина, признанного иностранным агентом, задавшись логичным вопросом: зачем и кто протащил этот клип в праздничную программу для детей.

Однако в защиту Примадонны тут же выступила эпатажная королева шпагатов Анастасия Волочкова. Балерина заявила, что благотворительный вечер был далек от политики, ведь его главными гостями стали дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Некоторых малышей привозили на машинах скорой помощи и прикатывали в инвалидных колясках. Волочкова уверена, что видеопослание Пугачевой — это жест огромной поддержки и любви к России. Более того, танцовщица рассекретила детали их личного телефонного разговора, который состоялся после операции балерины в Германии. По словам Анастасии, Алла Борисовна не разделяет позицию своего мужа-иноагента и искренне любит родину. Балерина убеждена, что на первом же реальном концерте певицы в Москве будет сумасшедший переаншлаг, а люди будут буквально носить ее на руках.

Организатор мероприятия, заслуженный артист России Андрей Удалов, более известный как легендарный голос Хрюши из программы "Спокойной ночи, малыши!", также призвал прекратить травлю. Он напомнил о колоссальной помощи, которую Пугачева годами тайно оказывала коллегам. Именно она спасла жизнь боровшемуся с раком Александру Буйнову, содержала тяжелобольного Александра Барыкина и полностью оплатила памятник композитору Владимиру Шаинскому. Удалов подчеркнул, что в 90-е годы певица щедро спонсировала пожилых актеров МХАТа имени Горького и фактически содержала парализованного после инсульта актера Борислава Брондукова. По мнению организатора, именно в таких делах и проявляется истинный патриотизм великого артиста.

Тем не менее, светские аналитики настроены скептически. Журналист Вадим Манукян отметил, что, хотя Пугачева юридически не является иноагентом и может транслироваться где угодно, ее появление в разгар спецоперации выглядит крайне некорректно. Он выразил сомнение, что патриотам вроде Юрия Куклачева приятно делить сцену с артисткой, сделавшей столько резких заявлений. Манукян считает физическое возвращение Пугачевой в ближайшее время маловероятным, но прогнозирует, что подобные "виртуальные" набеги Примадонны на российские залы станут новой нормой.