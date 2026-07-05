Оглохнете в одно мгновение: врачи бьют тревогу из-за смертельно опасной привычки

Привычный утренний ритуал гигиены, который большинство из нас считает проявлением заботы о здоровье, на самом деле может спровоцировать опасные воспалительные процессы.



Большинство людей воспринимают ушную серу как досадную грязь, от которой нужно избавляться любыми способами. Это гигантское заблуждение. На самом деле эта невзрачная субстанция — высокотехнологичный защитный барьер, созданный самой природой.

Профессор кафедры оториноларингологии ИХ Пироговского Университета Елена Радциг объясняет: ушная сера выполняет важнейшие функции. Она увлажняет нежную кожу слухового прохода и содержит мощные защитные компоненты — лизоцим и иммуноглобулин А. Работая в дуэте с секретом потовых желез, сера создает особую кислую среду. Этот природный щит не позволяет размножаться опасным грибкам и бактериям, которые ежеминутно пытаются прорваться внутрь нашей головы.

Скрытые триггеры: почему серы становится слишком много

Иногда защитная система дает сбой, и выработка серы резко увеличивается. Причины этого процесса могут удивить даже искушенных пациентов.

Постоянный стресс. В моменты эмоционального напряжения организм выбрасывает адреналин и кортизол, которые напрямую стимулируют работу желез в ушах.

Любимые наушники и гарнитуры. Постоянное присутствие посторонних предметов в ушном проходе раздражает кожу. Организм воспринимает это как атаку и начинает защищаться, вырабатывая все больше смазки.

Сахарный диабет и холестерин. У людей с метаболическим синдромом химический состав секретов меняется, что приводит к гипервыработке серы.

Возраст и анатомия. Извилистые или слишком узкие слуховые проходы мешают естественному выходу серы. В группе риска также находятся дети, подростки и пожилые люди.

Смертный приговор для барабанной перепонки

Главная ошибка миллионов людей по всему миру — использование ватных палочек. Врачи категорически запрещают совать их в уши. Ватная палочка создана для косметических процедур, но никак не для чистки ушных каналов.

Пытаясь вычистить ухо, вы действуете как шомпол в ружье. Вы просто утрамбовываете мягкую серу, спрессовывая ее в плотную цементную пробку прямо у барабанной перепонки. Один неосторожный шаг — и вы можете физически проткнуть перепонку, навсегда лишившись слуха. Кроме того, палочки оставляют на коже микроскопические царапины, в которые моментально проникает инфекция, вызывая жуткие отиты.

Как ухаживать за ушами без вреда для здоровья

Наше тело способно очищаться самостоятельно. Природа все предусмотрела. Когда мы разговариваем, жуем пищу или просто сглатываем слюну, стенки слухового прохода начинают двигаться. Эти незаметные колебания постепенно выталкивают излишки серы наружу. Вам остается лишь аккуратно смыть ее теплой водой во время мытья головы и протереть ушную раковину полотенцем. Лезть внутрь пальцами или посторонними предметами нельзя.

Если же в ухе уже образовалась плотная пробка, возникло чувство заложенности или снизился слух, не пытайтесь заниматься самолечением. Никакие домашние капли и народные методы не помогут. В этой ситуации есть только один правильный путь — немедленно обратиться к врачу-оториноларингологу. Специалист быстро и безболезненно удалит пробку с помощью профессиональных инструментов, сохранив ваше здоровье и слух в полной безопасности.