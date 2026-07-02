Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты

Громкие театральные премьеры, звездные аншлаги и концерты, от которых перехватывает дыхание.



ТЕАТР

Мюзикл "Гладиатор"

Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона. Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. Несравненные декорации и великолепные костюмы, напоминающие о истории, в сочетании с захватывающей хореографией создают атмосферу жестоких боев, дворцовых интриг и древних ритуалов. Все это помогает создать мир, где борьба за свободу происходит на фоне величия и жестокости Рима.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 15 июля, 19:00

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Категория 16+

Мюзикл "Дракула"

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. В спектакле есть все: слаженный актерский коллектив, отличная музыка, мистическая атмосфера викторианской Англии и неповторимый драйв. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 8 июля, 19:00

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Категория 16+

Спектакль "Служанки"

Спектакль, созданный легендарным режиссером Романом Виктюком, уже более трех десятилетий не сходит со сцены, продолжая удивлять и поражать зрителей своей глубиной, новаторством и актуальностью. Эта постановка по пьесе французского драматурга Жана Жене исследует сложные и противоречивые отношения между двумя служанками, Соланж и Клер, и их хозяйкой Мадам. Пытаясь компенсировать собственную неполноценность, служанки создают свой собственный мир, где они поклоняются Мадам, одновременно испытывая к ней безудержную зависть.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 02 июля, 19:00

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Категория 18+

Спектакль "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь"

"YAteatr" Ярославы Славской представляет камеди-перфоманс "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь". Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека… Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

Где: "YAteatr" Ярославы Славской на сцене Театрального зала Государственного музея В.Высоцкого (ул. Высоцкого, д. 3.)

Когда: 24 июля, 19:00

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Категория 16+