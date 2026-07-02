Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты

Лерчек раскрыла всю правду о своем заболевании Тесты Покалеченный Дибров развеял слухи о своей травме Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком?Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионовПоследняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины ГагаринойРазрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной

Лента новостей

Четверг 2 июля

14:16Собянин: Уничтожен один вражеский беспилотник на подлете к Москве  14:11В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме – Собянин 14:02Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты 13:11"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении 10:28"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы 09:37"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле 00:06Денежный капкан на 2 июля: какой сладкий ритуал на рассвете заставит вас навсегда забыть о долгах 18:29Спасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь 16:55Сбежавшая Пугачева тайно прорвалась на московскую сцену 15:06"Там не шутят шутки": Отар Кушанашвили жестко ответил тяжелобольной Лерчек на угрозы судом 12:51Ушли в тайгу и растворились: какие тайны скрывает пропавшая семья с пятилетним ребенком и корги 11:36Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве 11:31Система ПВО ликвидировала три вражеских БПЛА, летевших к Москве – Собянин 11:06"Двери всегда раскрыты": Прилучный рассказал о жизни по соседству с бывшей 09:38Звезды перепишут судьбу: какой скрытый знак Вселенной в июле заставит вас изменить жизнь 00:15Мистическая макушка лета: это можно увидеть только 1 июля – скрыто от живых 20:21Шесть семей из Подмосковья вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" 18:36Не совершайте эту ошибку: эксперты объяснили, какие духи опасны в жару 16:46Экстремально похудевшая жена Александра Цекало оголилась на камеру 14:28Будет зудеть неделями: врачи раскрыли смертельную опасность привычного действия при укусе комара 13:44 С 20:00 силы ПВО уничтожили 61 беспилотник на подлете к Москве – Собянин 13:39Московские колледжи отмечают рост популярности промышленных специальностей 13:32Лучшие однодневные контактные линзы для активного образа жизни: рейтинг топ-10 по версии экспертов 12:20Спонсирует США? Роскошное гнездышко Киркорова подвергли жесткой проверке 10:38Тайный покровитель раскрыт: стало известно, кто дал Орбакайте последний шанс в России 09:31Светил исподним на публике: пойманный на постыдной лжи SHAMAN угодил в пикантный скандал 00:58Сделаете это – накличете нищету: какой страшный запрет массово нарушают россияне 30 июня 18:24Лицо уплывет вниз: раскрыта неожиданная причина старения, которую бесполезно исправлять у хирургов 16:50Лишила денег и выгнала с позором: взбешенная Боня жестоко наказала дочь от миллиардера 14:55"Боль проходит сама": доктор Мясников раскрыл страшную правду о бесполезных операциях на позвоночнике 14:48Более 100 км опорных дорог ремонтируют в Подмосковье по нацпроекту 13:45"Не путайте новости со сплетнями!": покалеченный Дибров жестко заткнул врунов после слухов о разбитой голове 12:03Система ПВО нейтрализовала два беспилотника, летевших на столицу – Собянин 10:26"Осталось три месяца": смертельно больная Лерчек честно ответила на обвинения во лжи и пиаре на раке 09:36Врачи нашли неожиданный способ продлить молодость ума с помощью копеечного домашнего предмета 00:15Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах 18:35Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь 15:21Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения 07:50Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 18:36Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 15:45Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 12:23Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 07:43Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 19:56Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости 19:12Назван экспресс-метод, который сотрет целлюлит с вашего тела за 10 дней 18:11Вскрылся секрет омоложения, о котором молчат врачи 17:04Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске 15:47Тимур Родригез тайно женился на Кате Кабак после громкого развода 13:32Губернатор Подмосковья представил Матвиенко формат индустриальных парков "все включено" в Минске 13:03Прячет миллионы: вскрылась позорная правда о доходах беглого Макаревича* в России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты
191

Громкие театральные премьеры, звездные аншлаги и концерты, от которых перехватывает дыхание.

ТЕАТР

Мюзикл "Гладиатор"

Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона. Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. Несравненные декорации и великолепные костюмы, напоминающие о истории, в сочетании с захватывающей хореографией создают атмосферу жестоких боев, дворцовых интриг и древних ритуалов. Все это помогает создать мир, где борьба за свободу происходит на фоне величия и жестокости Рима.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 15 июля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Дракула"

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. В спектакле есть все: слаженный актерский коллектив, отличная музыка, мистическая атмосфера викторианской Англии и неповторимый драйв. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 8 июля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Служанки"

Спектакль, созданный легендарным режиссером Романом Виктюком, уже более трех десятилетий не сходит со сцены, продолжая удивлять и поражать зрителей своей глубиной, новаторством и актуальностью. Эта постановка по пьесе французского драматурга Жана Жене исследует сложные и противоречивые отношения между двумя служанками, Соланж и Клер, и их хозяйкой Мадам. Пытаясь компенсировать собственную неполноценность, служанки создают свой собственный мир, где они поклоняются Мадам, одновременно испытывая к ней безудержную зависть.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 02 июля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь"

"YAteatr" Ярославы Славской представляет камеди-перфоманс "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь". Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека… Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

Где: "YAteatr" Ярославы Славской на сцене Театрального зала Государственного музея В.Высоцкого (ул. Высоцкого, д. 3.)
Когда: 24 июля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2026, 14:02
Фото: magnific.com
"УТРО.РУ"✓ Надежный источник

"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении

"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении
Каждый день известной российской журналистки и медиаменеджера превратился в опасную игру на выживание, где на кону стоят жизни ее самых близких людей. Работа на виду у миллионов зрителей уже давно перестала быть просто творчеством или администрированием.

"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы

"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы
Громкий семейный скандал вокруг имени безвременно ушедшей Жанны Фриске вспыхнул с новой силой, оставив ее единственного наследника без главного подарка от покойной матери. Легендарное гнездышко Жанны на Красной Пресне долгие годы оставалось неприкосновенным.

"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле

"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле
Громкое заявление уехавшей из страны латвийской певицы обернулось для нее сокрушительным репутационным ударом. Латвийская некогда дива Лайма Вайкуле, которая уже четыре года обходит Россию стороной и регулярно поливает грязью страну, сделавшую ее мультимиллионершей, вновь оказалась в эпицентре грандиозного скандала.

Денежный капкан на 2 июля: какой сладкий ритуал на рассвете заставит вас навсегда забыть о долгах

Денежный капкан на 2 июля: какой сладкий ритуал на рассвете заставит вас навсегда забыть о долгах
Один простой ритуал с обычным медом, совершенный в этот волшебный летний день, способен навсегда изгнать нищету из вашего дома и запустить мощный поток легких денег. В народном календаре 2 июля — это не просто экватор лета, а один из самых сильных энергетических дней в году.

Спасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь

Спасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь
Невидимый враг, который годами тихо живет внутри миллионов людей, может быть уничтожен простым и дешевым способом еще до того, как нанесет свой смертельный удар. Рак желудка — один из самых беспощадных и коварных диагнозов современности.

Выбор читателей

30/06ВтрШесть семей из Подмосковья вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" 02/07Чтв"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле 30/06ВтрЭкстремально похудевшая жена Александра Цекало оголилась на камеру 01/07СрдСпасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь 01/07СрдСбежавшая Пугачева тайно прорвалась на московскую сцену 01/07Срд"Там не шутят шутки": Отар Кушанашвили жестко ответил тяжелобольной Лерчек на угрозы судом