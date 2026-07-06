Freedom Holding Corp. усиливает позиции в США и масштабирует экосистему за пределами Центральной Азии

Американское направление становится одним из ключевых элементов стратегии Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

По итогам 2026 финансового года подразделение Freedom Capital Markets расширило лицензионное присутствие до 35 штатов и округа Колумбия. Для брокерского бизнеса это означает доступ к более широкому кругу клиентов и возможность активнее работать на крупнейшем рынке капитала мира.

Параллельно компания укрепляет свои позиции в американской финансовой инфраструктуре. Акции Freedom Holding входят в индекс Russell 3000, компания торгуется на Nasdaq, а в структуре группы работает Prime Executions — брокер-дилер, ведущий операции непосредственно на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Одной из важных вех для холдинга стало включение в индекс Russell 3000. Он охватывает около 98% доступного для инвестирования рынка акций США и используется институциональными инвесторами, ETF и аналитическими платформами как ориентир для оценки широкого рынка. Само по себе попадание в индекс не гарантирует роста капитализации или автоматического притока инвестиций, однако повышает узнаваемость компании среди профессиональных участников рынка и укрепляет ее позиции внутри американской инвестиционной экосистемы.

Работа на крупнейшем рынке капитала дает Freedom не только доступ к инвесторам и инфраструктуре, но и возможность развивать собственную аналитическую экспертизу. В американском подразделении Freedom Capital Markets исследованиями рынка занимается команда аналитиков и стратегов с опытом работы на Уолл-стрит.

В их числе — главный глобальный рыночный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс, ранее занимавший руководящие позиции на Нью-Йоркской фондовой бирже. По его оценке, одним из ключевых драйверов американского рынка остается технологический сектор, который продолжает определять динамику индекса S&P 500 и настроение инвесторов.

При этом в компании достаточно осторожно оценивают наиболее громкие инвестиционные истории. Аналитики Freedom Capital Markets обращают внимание, что розничные инвесторы нередко проявляют интерес к популярным активам уже после того, как значительную часть роста получили ранние институциональные участники рынка.

Еще одним важным элементом американского бизнеса Freedom Holding остается Prime Executions, приобретенная группой в 2021 году. Компания работает на полу Нью-Йоркской фондовой бирже и, по данным Freedom Capital Markets, ежемесячно участвует в исполнении сделок объемом свыше 750 млн акций для клиентов buy side и sell side.

На первый взгляд подобный актив может выглядеть необычно в эпоху цифрового трейдинга и алгоритмической торговли. Однако при работе с крупными заявками и сложными сделками значение по-прежнему имеют не только технологии, но и опыт трейдеров, понимание рыночной ликвидности и качество взаимодействия с контрагентами.

Именно поэтому на NYSE сохраняется особая культура деловой репутации. Старший вице-президент Prime Executions Джеффри Вазкес характеризует ее принципом «your word is your bond» — «ваше слово является гарантией обязательств». В современном брокерском бизнесе это означает, что доверие между участниками рынка остается важным фактором исполнения сделок и взаимодействия с клиентами.

Развитие американского направления происходит на фоне роста всей группы Freedom Holding Corp. По итогам фискального 2026 года выручка брокерского сегмента увеличилась на 16% — до $831,5 млн против $717,3 млн годом ранее. Количество брокерских счетов выросло на 175 тыс. и достигло 858 тыс. клиентов. Доходы от маржинального кредитования увеличились на 31%, составив $277,6 млн.

Еще одним подтверждением роста бизнеса стало включение Freedom Holding в Russell 3000. Для компании это означает более высокую видимость среди институциональных инвесторов, управляющих компаний и аналитиков, использующих индексные корзины как ориентир для оценки рынка.

Одновременно Freedom Holding развивает второе стратегическое направление — международную экспансию собственной цифровой экосистемы. Компания продолжает масштабировать SuperApp и связанные с ней финансовые сервисы за пределами Казахстана. За последние годы группа получила лицензии на рынках Таджикистана, Турции, ОАЭ и Грузии.

По данным Reuters, Freedom также рассматривает дальнейшее расширение присутствия за пределами Центральной Азии, включая потенциальные проекты в Европе и Пакистане, а также возможность вторичного листинга в Гонконге.