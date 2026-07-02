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Четверг 2 июля

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В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме – Собянин

В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме – Собянин
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Это позволило не только предотвратить риск смертельного кровоизлияния, но и спасти зрение пациентке.

Уникальный клинический случай 43-летней москвички требовал от хирургов ювелирной точности и нестандартного подхода. Пациентка обратилась за помощью с жалобой на полную потерю зрения одним глазом. В ходе глубокого обследования врачи обнаружили гигантскую аневризму внутренней сонной артерии, которая физически сдавливала зрительный нерв. Традиционные методы лечения в такой ситуации сопряжены с высочайшими рисками, однако возможности современной гибридной операционной позволили медикам реализовать сложнейший сценарий вмешательства.

В операционной одновременно работала мультидисциплинарная бригада, включавшая нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. Благодаря высокотехнологичному оснащению специалисты смогли комбинировать открытую операцию и малоинвазивные методики под рентген-контролем. Им удалось полностью изолировать аневризму от общего кровотока, не повредив при этом важные сосудистые структуры. Результат оказался блестящим: угроза разрыва сосуда была ликвидирована, а функции зрительного нерва восстановились. Восстановление пациентки заняло рекордно короткие сроки — уже через 10 дней после сложнейшего вмешательства на мозге женщина была выписана домой.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" подчеркнул, что внедрение подобных технологий — результат масштабной модернизации столичного здравоохранения.

"Гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались практически невозможными", — отметил глава города.

Сегодня оснащение клиник техникой экспертного класса напрямую способствует реализации задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2026, 14:11
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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