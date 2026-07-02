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Четверг 2 июля

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"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении

"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении
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Каждый день известной российской журналистки и медиаменеджера превратился в опасную игру на выживание, где на кону стоят жизни ее самых близких людей.

Работа на виду у миллионов зрителей уже давно перестала быть просто творчеством или администрированием. Для руководителя крупнейшего информационного холдинга Маргариты Симоньян профессиональный долг обернулся суровым испытанием на прочность. Встречая иностранную журналистку в своем доме, она решилась на предельно откровенный разговор. Детали, которые озвучила ведущая, заставили содрогнуться даже бывалых репортеров.

Выяснилось, что за последнее время звезда медиаиндустрии трижды оказывалась на волосок от гибели. Ее принципиальная позиция и профессиональная деятельность вызвали такую волну ненависти у недоброжелателей, что они перешли к прямым попыткам физического устранения.

Самым кошмарным эпизодом стала атака с воздуха. Вражеский беспилотник нанес удар прямо по жилому дому Маргариты. Целью железного убийцы было уничтожение всех, кто находился внутри. В тот момент в комнатах спали ни в чем не повинные люди — те, ради кого живет журналистка.

"Мне угрожают каждую минуту. Я пережила три покушения, одно из которых было нанесено ударом беспилотника по этому дому, когда внутри находились пятеро детей и две пожилые женщины. Также были покушения на меня лично и два заговора с целью убийства", — поделилась леденящими душу подробностями Симоньян.

Только благодаря счастливой случайности и оперативной работе систем защиты трагедии удалось избежать. Однако этот случай показал, что преследователи не остановятся ни перед чем. Помимо воздушного налета, Симоньян столкнулась с личными покушениями и тайными заговорами. Но страха в ее глазах публика не увидит. Журналистка признается, что железное спокойствие — это результат суровой школы жизни. Свой путь в профессии она начинала на передовой, работая военным корреспондентом в горячих точках. Постоянный риск, свист пуль и взрывы приучили ее не поддаваться панике в критических ситуациях.

На сегодняшний день часть преступников, готовивших эти нападения, уже задержана правоохранительными органами. Их дела переданы в суд, и злоумышленникам грозит суровое наказание.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2026, 13:11
Маргарита Симоньян. Фото: Дзен / Маргарита Симоньян
Guancha• Требует проверки

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