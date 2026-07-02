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Четверг 2 июля

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"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы

"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы
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Громкий семейный скандал вокруг имени безвременно ушедшей Жанны Фриске вспыхнул с новой силой, оставив ее единственного наследника без главного подарка от покойной матери.

Легендарное гнездышко Жанны на Красной Пресне долгие годы оставалось неприкосновенным. Родители певицы, Владимир и Ольга, бережно хранили эти роскошные апартаменты в первозданном виде. В комнатах все лежало так, будто Жанна просто вышла на минутку: ее любимые духи на столике, концертные платья в шкафу, личные вещи, пропитанные ароматом былой счастливой жизни. Родные надеялись, что когда-нибудь порог этой квартиры переступит подросший сын звезды Платон, чтобы прикоснуться к памяти о маме.

Однако жесткая реальность разрушила хрупкие мечты пожилых людей. Многолетний и грязный конфликт с гражданским мужем певицы, телеведущим Дмитрием Шепелевым, зашел в глухой тупик. Шоумен наотрез отказывается давать мальчику общаться с бабушкой и дедушкой, полностью изолировав ребенка от семьи Фриске. В итоге Владимир Борисович принял жесткое и бесповоротное решение, которое шокировало светскую тусовку.

В одиннадцатую годовщину со дня смерти Жанны ее отец объявил, что лишает Платона прав на элитную недвижимость. Теперь квартира переоформляется на маленькую Луну — дочь сестры Жанны, Натальи. Владимир Фриске устал стучаться в закрытые двери и ждать милости от зятя. Пожилой мужчина всерьез опасается, что после его смерти Шепелев просто приберет дорогую недвижимость к рукам, поэтому решил юридически обезопасить родовое гнездо.

Стоит отметить, что финансовый вопрос в этой истории уже давно решен. Ранее семья Фриске полностью выкупила долю Платона в квартире на Красной Пресне. Владимир Борисович передал Дмитрию Шепелеву огромную сумму денег, которая пошла на закрытие долгов перед благотворительным фондом. Таким образом, юридически апартаменты уже принадлежат родителям певицы.

"Это уже не Жанны квартира, а моя, вернее, наша. Доля на нас перешла, а мы отдали ему деньги. Теперь вся собственность у нас. И я уже начал процесс переоформления. Когда я сказал, что буду переоформлять, думал, он объявится. Но нет. Наверное, ему не надо, хочется лишить ребенка всего. Ну что тут скажешь? Это не про ум", — с горечью высказался разгневанный отец Жанны.

Сам Дмитрий Шепелев видит эту ситуацию совершенно иначе. Телеведущий не раз заявлял, что родственники Фриске используют ребенка лишь ради хайпа и рейтингов на федеральных каналах. По его словам, бабушка и дедушка ни разу не предложили мальчику простую человеческую встречу без телекамер и журналистов. Шоумен убежден, что личная жизнь его сына не должна становиться материалом для скандальных ток-шоу.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2026, 10:28
Жанна Фриске. Фото: kino-teatr.ru
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как растет сын Жанны Фриске

Море, папа и Платон.
Дмитрий возит сына на горнолыжные курорты.
Хорошо, когда папа такой фантазер!
Шепелев в сыне души не чает.
Дмитрий носит Платона на руках во всех смыслах.
Мужской разговор.
Платон рано научился стоять на коньках.
Путешествие в страну легенд и мифов.

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